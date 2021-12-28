Уникальную для России систему лечения онкологии представили в Хабаровском крае

Уникальную для России систему для лечения онкологии представили в Хабаровском крае Фото: Правительство Хабаровского края

В онкологическом центре Хабаровского края установили уникальное для России оборудование — линейный ускоритель Halcyon Elite. Он позволит по-новому взглянуть на лечение раковых опухолей у пациентов. Об этом сообщили в региональном правительстве.

Суть работы системы в том, чтобы поражать только больные клетки не затрагивая здоровые по соседству. Этот метод подходит для лечения большинства онкологических заболеваний.

– Новый аппарат позволяет провести одномоментную компьютерную томографию и мгновенную лучевую нагрузку на пациента. Эти манипуляции очень быстро синхронизируются, в результате минимизируются побочные эффекты лучевой терапии. Кроме того, аппарат ограничивает прохождение пучка энергии до нужного места и контролируется компьютерным томографом, то есть происходит моментальное доведение до цели, поражение опухоли, – рассказал главный врач Краевого онкологического центра Евгений Шапиро.

Покупка такого оборудования — предприятие не из дешевых. Стоимость системы составила 195 миллионов рублей. Первые пациенты пройдут лечение аппаратом в феврале следующего года.

В крае и дальше продолжат развивать онкологическую помощь. Это касается не только оборудования. Одной из ключевых задач медиков является выявление раковых опухолей на ранних стадиях. Поэтому в регионе будут возводить клинико-диагностический центр онкологии. Его концепцию уже обсуждают с инвестором. Начало строительства запланировано на первую половину 2023 года.

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