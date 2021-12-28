ООО «Интерьер»: 15 лет для красоты окружающего мира

История компании ООО «Интерьер» в Хабаровском крае началась 7 июля 2006 года. Небольшая фирма, созданная выходцем с завода Александром Логачевым, зашла на рынок строительных услуг, и вот уже 15 лет сохраняет безупречную репутацию.

С 2010 года небольшая фирма, в которой трудятся всего пара десятков человек, принимает участие в аукционах: как федеральных, так и муниципальных. Профессионалы своего дела выполняют капитальный и текущий ремонты зданий, реконструируют их и занимаются благоустройством территорий.

ООО «Интерьер»: 15 лет для красоты окружающего мира

В основном, все заказы выполняются в Амурске. Там специалисты «Интерьера» облагородили местный «Дом молодежи», выполнили работы по внутренней отделке ресторана «Амурск», реконструировали здание АБК «Завода по изготовлению шпона» и гостиницу «Центральная», обновили внутри и снаружи популярный у горожан магазин «Всё для гурмана», освежили внутри кинотеатр «Молодость», провели капремонт оранжереи Ботанического сада и многое другое. А недавно выиграли конкурс на устройство детской площадки и хоккейной коробки. Освоили новый вид работ по укладке резиновой крошки.

ООО «Интерьер»: 15 лет для красоты окружающего мира

- Вся прибыль компании, преимущественно, вкладывается в развитие бизнеса. Это позволяет закупать новую технику и оборудование для расширения спектра оказываемых услуг. Часть средств направляется на обучение персонала. Сотрудники должны быть универсалами, поэтому потребовалось за счет предприятия обучить крановщика, водителя погрузчика, экскаваторщика. Про регулярные курсы повышения квалификации также никто не забывает. А чтобы всегда быть в курсе строительных новинок, работники предприятия ежегодно посещают тематические выставки в столице региона, — рассказал Александр Логачев.

Он отметил: чтобы компания развивалась, необходимо привлекать новых молодых специалистов и наращивать объемы заказов. Правда, получить крупный контракт для небольшой компании очень непросто. Требования к таким подрядчикам предъявляются наравне с крупными конкурентами. Однако Александр уверен: не обязательно прорываться на рынок Хабаровска или столиц соседних регионов. Иногда стабильно работать в небольшом городе гораздо полезнее. В Амурске ООО «Интерьер» хорошо знают и уважают как специалистов.

Среди нововведений компании — создание цеха по художественной ковке.

— На создание цеха по художественной ковке вдохновило желание украсить город красивыми и необычными изделиями из металла. Организовали кузню, купили пневмомолот. Практически все красивые ограждения и решетки в городе выполнены руками наших специалистов.

Помимо кованых изделий, в Амурске появились и декоративные фигуры из бетона. Симпатичные мультперсонажи поселились в Ботаническом саду. В восторге от них и дети, и взрослые.

Мало кого можно удивить сообщением о том, что какая-либо крупная компания выступает меценатом. А тем временем даже небольшие фирмы способны оказывать помощь тем, кто в ней нуждается. ООО «Интерьер» — не исключение, и активно занимается благотворительностью, оказывая помощь детям, взрослым и четвероногим друзьям человека.

— Мы просто работаем на благо нашего любимого города. Всегда приятно видеть, как наши работы украшают любимый Амурск, радуют его жителей и гостей.