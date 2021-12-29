Купить елку в Хабаровске к Новому году 2022: адреса, цены, как выбрать

В краевой столице полным ходом идет подготовка к Новому году
Фото: Администрация Хабаровска
В краевой столице полным ходом идет подготовка к Новому году. А какой праздник без главного атрибута - елки, украшенной игрушками и гирляндами. Многие отдают предпочтение живым деревьям. Мы подскажем, где купить елку в Хабаровске к Новому году 2022.
СКОЛЬКО СТОИТ ЕЛКА В ХАБАРОВСКЕ К НОВОМУ ГОДУ 2022
Самые большие елочные базары 2021 в Хабаровске открылись в районе Центрального рынка. Купить живую елку к Новому году 2022 можно и внутри микрорайонов. Бойкая торговля развернулась на улицах Суворова, Шелеста, Карла Маркса, Большая, Вяземская, Калараша. Всего определено 87 мест, где купить елку в Хабаровске к Новому году 2022.
- В последние годы торговцы везут деревья из Приморья, Амурской области, района имени Лазо и западных регионов страны. Ожидается, что купить елку в Хабаровске к Новому году 2022 можно будет по ценам прошлого года, — рассказала Елена Тринцукова, начальник отдела управления торговли, питания и бытового обслуживания мэрии краевой столицы.
Стоимость обычной живой елки может доходить до 7000 рублей. Все зависит от цвета, высоты и пушистости дерева. Самые недорогие елки в Хабаровске отпускаются за 1000-2000 рублей. По расценкам «вип» продаются голубые ели - их стоимость может доходить до 12 тысяч рублей.
Если большое дерево не нужно, то можно купить «букеты» из еловых лап. Они наполнят дом ароматом хвои и станут отличным новогодним украшением. Цена удовольствия - от 150 рублей в зависимости от количества ветвей и их эстетичности.
КАК ПРАВИЛЬНО ВЫБРАТЬ НОВОГОДНЕЕ ДЕРЕВО
Чтобы не купить облезлую живую елку или пихту, достаточно потратить несколько минут на ряд манипуляций. Выбирать дерево необходимо по дате вырубки: чем свежее, тем дольше простоит. Но здесь легко попасться на лукавство продавцов, которые заинтересованы в продаже залежавшегося товара. Поэтому держите несколько советов о том, как купить елку или пихту в Хабаровске к Новому году 2022.
- На стволе новогоднего дерева не должно быть повреждений: срезов от топора или пилы, трещин. Если кайма темного цвета, такая елка или пихта простоит не долго.
- Согните веточку. У свежесрубленного дерева ветки эластичные, у сухого - быстро ломаются.
- Потрите в ладонях иголки приглянувшегося дерева. Пальцы должны стать маслянистыми и источать елово-пихтовый запах. Сухие иголки без запаха говорят о том, что дерево обморожено.
- Цвет хвои у недавно срубленного дерева должен быть насыщенным и зеленым.
- Стукните стволом дерева об землю. Если иголки массово осыпались, значит, елка (или пихта) старая.
- Слишком тонкий ствол ели говорит о болезни. Например, ствол здорового дерева высотой 1,5 метра должен быть не меньше шести сантиметров.
ГДЕ КУПИТЬ ЕЛКУ В ХАБАРОВСКЕ К НОВОМУ ГОДУ 2022
Железнодорожный район:
ул. Большая, 95 – ул. Вяземская, 26;
кв-л Большой Аэродром, ДОС,51;
ул. Гагарина,7;
ул. Гагарина,9;
ул. Воронежская, ост. «Пассажирское депо» (остановка трамвая, нечетная сторона);
Восточное шоссе, 44 – 48;
ул. Карла Маркса, 93;
ул. Карла Маркса, 115;
ул. Карла Маркса, 143-г;
ул. Ленинградская, 83 – Амурский бульвар, 65;
пр-т 60 лет Октября, 82-84;
ул. Окружная, 2а;
ул. Шелеста, 116а;
ул. Шкотова, 15а;
Матвеевское шоссе, 13;
Матвеевское шоссе, 24;
проспект 60-летия Октября, 67.
Краснофлотский район:
ул. Тихоокеанская, 182 Б.
Кировский район:
Амурский бульвар, 23;
ул. Серышева, 7- 9;
ул. Тихоокеанская, 16 (магазин «Маяк»);
ул. Тихоокеанская (ост. «38 школа»).
Центральный район:
пер. Батарейный, 14;
пер. Кадровый, 8;
Амурский бульвар - ул. Пушкина (возле магазина «Стройка»);
ул. Ленина - ул. Шеронова (территория, прилегающая к ТЦ ООО «МиС»);
ул. Ленина, 40;
ул. Ленина, 72;
ул. Льва Толстого, 19 (территория прилегающая к Центральному рынку);
Амурский бульвар, напротив остановки «Дворец профсоюзов»;
Амурский бульвар, в районе остановки «Рынок» (в сторону ЖД вокзала).
Индустриальный район:
ул. Ворошилова, 8;
ул. Калараша, 1;
ул. Калараша, 31 (возле магазина);
ул. Королева, 12 (магазин «Радуга»);
ул. Краснореченская, 5-9;
ул. Краснореченская, 193;
ул. Краснореченская (за ост. «Спутник» - из города);
ул. Малиновского (в районе ост. «Автопарк») возле павильона «Товары для дачников»;
ул. Панфиловцев, 14;
ул. Панфиловцев, 14Б (напротив «Сбербанка»);
ул. Пионерская (за остановкой «Запарина», четная сторона);
ул. Суворова, 44;
ул. Шеронова, 5;
ул. Ульяновская (возле рынка «Красная речка»).