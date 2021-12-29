Купить елку в Хабаровске к Новому году 2022: адреса, цены, как выбрать

В краевой столице полным ходом идет подготовка к Новому году Фото: Администрация Хабаровска

В краевой столице полным ходом идет подготовка к Новому году. А какой праздник без главного атрибута - елки, украшенной игрушками и гирляндами. Многие отдают предпочтение живым деревьям. Мы подскажем, где купить елку в Хабаровске к Новому году 2022.

СКОЛЬКО СТОИТ ЕЛКА В ХАБАРОВСКЕ К НОВОМУ ГОДУ 2022

Самые большие елочные базары 2021 в Хабаровске открылись в районе Центрального рынка. Купить живую елку к Новому году 2022 можно и внутри микрорайонов. Бойкая торговля развернулась на улицах Суворова, Шелеста, Карла Маркса, Большая, Вяземская, Калараша. Всего определено 87 мест, где купить елку в Хабаровске к Новому году 2022.

- В последние годы торговцы везут деревья из Приморья, Амурской области, района имени Лазо и западных регионов страны. Ожидается, что купить елку в Хабаровске к Новому году 2022 можно будет по ценам прошлого года, — рассказала Елена Тринцукова, начальник отдела управления торговли, питания и бытового обслуживания мэрии краевой столицы.

Стоимость обычной живой елки может доходить до 7000 рублей. Все зависит от цвета, высоты и пушистости дерева. Самые недорогие елки в Хабаровске отпускаются за 1000-2000 рублей. По расценкам «вип» продаются голубые ели - их стоимость может доходить до 12 тысяч рублей.

Если большое дерево не нужно, то можно купить «букеты» из еловых лап. Они наполнят дом ароматом хвои и станут отличным новогодним украшением. Цена удовольствия - от 150 рублей в зависимости от количества ветвей и их эстетичности.

КАК ПРАВИЛЬНО ВЫБРАТЬ НОВОГОДНЕЕ ДЕРЕВО

Чтобы не купить облезлую живую елку или пихту, достаточно потратить несколько минут на ряд манипуляций. Выбирать дерево необходимо по дате вырубки: чем свежее, тем дольше простоит. Но здесь легко попасться на лукавство продавцов, которые заинтересованы в продаже залежавшегося товара. Поэтому держите несколько советов о том, как купить елку или пихту в Хабаровске к Новому году 2022.

- На стволе новогоднего дерева не должно быть повреждений: срезов от топора или пилы, трещин. Если кайма темного цвета, такая елка или пихта простоит не долго.

- Согните веточку. У свежесрубленного дерева ветки эластичные, у сухого - быстро ломаются.

- Потрите в ладонях иголки приглянувшегося дерева. Пальцы должны стать маслянистыми и источать елово-пихтовый запах. Сухие иголки без запаха говорят о том, что дерево обморожено.

- Цвет хвои у недавно срубленного дерева должен быть насыщенным и зеленым.

- Стукните стволом дерева об землю. Если иголки массово осыпались, значит, елка (или пихта) старая.

- Слишком тонкий ствол ели говорит о болезни. Например, ствол здорового дерева высотой 1,5 метра должен быть не меньше шести сантиметров.

ГДЕ КУПИТЬ ЕЛКУ В ХАБАРОВСКЕ К НОВОМУ ГОДУ 2022

Железнодорожный район:

ул. Большая, 95 – ул. Вяземская, 26;

кв-л Большой Аэродром, ДОС,51;

ул. Гагарина,7;

ул. Гагарина,9;

ул. Воронежская, ост. «Пассажирское депо» (остановка трамвая, нечетная сторона);

Восточное шоссе, 44 – 48;

ул. Карла Маркса, 93;

ул. Карла Маркса, 115;

ул. Карла Маркса, 143-г;

ул. Ленинградская, 83 – Амурский бульвар, 65;

пр-т 60 лет Октября, 82-84;

ул. Окружная, 2а;

ул. Шелеста, 116а;

ул. Шкотова, 15а;

Матвеевское шоссе, 13;

Матвеевское шоссе, 24;

проспект 60-летия Октября, 67.

Краснофлотский район:

ул. Тихоокеанская, 182 Б.

Кировский район:

Амурский бульвар, 23;

ул. Серышева, 7- 9;

ул. Тихоокеанская, 16 (магазин «Маяк»);

ул. Тихоокеанская (ост. «38 школа»).

Центральный район:

пер. Батарейный, 14;

пер. Кадровый, 8;

Амурский бульвар - ул. Пушкина (возле магазина «Стройка»);

ул. Ленина - ул. Шеронова (территория, прилегающая к ТЦ ООО «МиС»);

ул. Ленина, 40;

ул. Ленина, 72;

ул. Льва Толстого, 19 (территория прилегающая к Центральному рынку);

Амурский бульвар, напротив остановки «Дворец профсоюзов»;

Амурский бульвар, в районе остановки «Рынок» (в сторону ЖД вокзала).

Индустриальный район:

ул. Ворошилова, 8;

ул. Калараша, 1;

ул. Калараша, 31 (возле магазина);

ул. Королева, 12 (магазин «Радуга»);

ул. Краснореченская, 5-9;

ул. Краснореченская, 193;

ул. Краснореченская (за ост. «Спутник» - из города);

ул. Малиновского (в районе ост. «Автопарк») возле павильона «Товары для дачников»;

ул. Панфиловцев, 14;

ул. Панфиловцев, 14Б (напротив «Сбербанка»);

ул. Пионерская (за остановкой «Запарина», четная сторона);

ул. Суворова, 44;

ул. Шеронова, 5;

ул. Ульяновская (возле рынка «Красная речка»).