Михаил Дегтярев: «Лучшую жизнь мы создадим сами – своими делами» Фото: Правительство Хабаровского края

Вечером 28 декабря прошла итоговая пресс-конференция Михаила Дегтярева, она же - прямая линия, которая транслировалась в прямом эфире трех ТВ-каналов и официального YouTube-канала регионального правительства. Михаил Дегтярев отвечал на вопросы жителей региона и журналистов. Это уже пятая по счету линия губернатора, первая состоялась в сентябре прошлого года. СМС, сообщения в WhatsApp и звонки принимались, начиная с 24 декабря.

Как и предыдущие подобные встречи, эта конференция шла в формате диалога, местами довольно острого. Ни журналисты, ни жители не стеснялись в выборе тем вопросов. В свою очередь губернатор также не стеснялся с ответами и выдавал информацию, которую смело можно назвать эксклюзивной. Например, он подтвердил намерение снимать в Хабаровском крае приключенческий художественный фильм и даже оговорился, что себя он согласен считать продюсером.

За два часа в студии прозвучало более 30 вопросов. Большая часть из них касалась животрепещущих тем: доступного жилья, качественного медицинского обслуживания и образования, комфортной среды, социальной поддержки льготных категорий граждан, подготовки кадров, качества дорог и транспортной доступности отдаленных населенных пунктов.

Пандемия в блоке вопросов заняла важное, но не главное место. Весь год был наполнен ковидными страшилками, и чувство страха притупилось. Зато обострилось осознание ответственности - QR-коды стали частью нашей жизни, и их больше не воспринимают как «дьявольское клеймо». Кстати, об этом говорит и то, что на прошлой неделе власти края ввели существенные послабления на время предстоящих праздничных выходных. По словам губернатора, такое решение было принято благодаря, прежде всего, росту коллективного иммунитета жителей Хабаровского края к COVID-19. На данный момент он достигает 66% при необходимых 80%. Вместе с тем уровень регионального коллективного иммунитета значительно выше общероссийского.

- При таких показателях медики понимают, что взрывного скачка заболеваемости при циркуляции уже знакомого нам штамма «дельта» не будет. Это подтверждает и статистика последних двух недель. Идет стабильное снижение числа заболевших и рост числа пациентов, которые благополучно выписываются из больниц. На эти данные и опирается краевой штаб по борьбе с коронавирусом, смягчая «антиковидные» меры, - пояснил Михаил Дегтярев.

Здесь же Дегтярев огорошил информацией об отказе от временных ограничений по выплате компенсаций за проезд непривитым пенсионерам. Глава региона не исключил, что утвержденный ранее список послаблений будет расширен на ближайшем оперативном штабе.

Не обошли стороной зрители и дальнейшее развитие края, его деловую и инвестиционную привлекательность, а также реализацию флагманских инициатив, заявленных главой региона на расширенном заседании правительства.

Дегтярев коснулся тем туризма и спорта. Он объявил, что на стадионе Ленина в Хабаровске заменят покрытие большого поля на самое современное, чтобы можно было проводить матчи мирового уровня. А также реконструируют трибуны.

Губернатор сказал, что край под его руководством серьезно готовится к празднованию юбилея Комсомольска-на-Амуре в следующем году и Хабаровска - через год. Относительно краевой столицы - он лично вошел в штаб по подготовке торжеств. «Дорожная карта» праздника будет готова в мае 2022 года. «Отпразднуем как следует», - заверил Дегтярев.

Хорошую новость получили жители районов: в следующем году в крае будет курсировать не один поезд «Здоровье», а два или даже три. За минувший год эта передвижная клиника обслужила не менее 25 тысяч человек. В 2022-23 годах число обследованных и пролеченных жителей возрастет на порядок.

Ответил губернатор и на личный вопрос - что бы он хотел получить в подарок на Новый год?

- Я как-то не задумывался над этим. Мне ничего не нужно, кроме того, чтобы жители Хабаровского края были здоровы и жили благополучно. Это не может быть подарено - лучшую жизнь мы создадим сами - своими делами.

Что ж, глава региона в очередной раз продемонстрировал, что он - политик новой формации. Дегтярев считает, что жители края имеют право первыми узнавать о его решениях еще на стадии их проработки. Именно поэтому во время прямых эфиров и линий глава региона часто озвучивает планы по своей работе и проекты решений, которые еще не успели стать достоянием широкой общественности и СМИ.