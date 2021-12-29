Бросил в километре от дома: водитель автобуса в Тополево высадил детей на 30-градусный мороз

Дети вынуждены были мерзнуть из-за халатности водителя Фото: Алексей БУЛАТОВ

На днях в Сети появилась информация о том, что водитель автобуса, следующего по маршруту №155, отказался довозить детей до конечной остановки и высадил пассажиров, не доехав до места назначения один километр. Детям пришлось пешком добираться до домов по холоду, который синоптики уже окрестили «аномальным».

НОВОЕ ДЕЛО ДЛЯ ПРОКУРАТУРЫ

Этот вопиющий случай не удивил местных жителей, так как неприятные ситуации с данным маршрутом возникают регулярно. Люди постоянно обращаются с жалобами в администрацию сельского поселения, не желая смиряться с произволом транспортной компании.

В прокуратуре Хабаровского края отметили, что обращений от граждан по случаю высаженных на мороз детей они не получали, но работа над этим случаем ведется.

- Мы сейчас организовали проверку по информации, размещенной в Сети, о том, что ребенка высадили из автобуса. К нам пока не обращались, но мы бы хотели найти родителей пострадавших детей, - рассказала «КП» - Хабаровск» Анна Исаева, старший помощник прокурора края по взаимодействию со средствами массовой информации.

В прокуратуре отметили, что призывают пострадавших выйти на связь с ведомством.

КАЖДЫЙ РАЗ ОДНО И ТО ЖЕ

Жители Тополево отмечают, что проблему с маршрутом №155 до сих пор никто не решил, а в самую холодную погоду, когда долго стоять на морозе становится опасно, автобусы начали ходить с еще большими перебоями, чем раньше.

- 155-й маршрут действительно ходит нестабильно. На прошлой неделе ходил всего один автобус из четырех положенных. Как объясняет перевозчик, автобусы находятся в лизинге, часто ломаются, а запчасти для ремонта им не поставляются. Интервал между автобусами намного больше заявленных пятнадцати минут, - рассказал «КП» - Хабаровск» Виталий Заярный, глава Тополевского сельского поселения.

Выяснилось, что сегодня руководитель поселения присутствовал на совещании, на котором решалась судьба злосчастного маршрута.

- Меры будет принимать минтранс, который заключал контракт с перевозчиком, они в курсе всей ситуации. Я нахожусь на постоянной связи с министром транспорта и передаю в ведомство все жалобы от жителей, - поделился Виталий Заярный.

Министерство транспорта пока не прокомментировало данную ситуацию.

Стоит отметить, что обеспечивает функционирование маршрута №155 перевозчик ООО «Реилком», представителем которого является Елена Шадуя. Компания успела обзавестись дурной репутацией, особенно среди жителей пригородных населенных пунктов Хабаровска. И 155-й также далеко не первый маршрут, на перебои в работе которого жалуются люди.

- Я не думаю, что Елена Шадуя сможет игнорировать такую ситуацию, иначе ее автобусы снимут с маршрута, как это делают сейчас с 55-м. Город снимает его не потому, что они не хотят, чтобы он ездил, а потому что перевозчик нарушает условия контракта. Во-первых, на маршруте должны ходить автобусы среднего класса, где больше двадцати посадочных мест. Во-вторых, перевозчик не соблюдает расписание, поэтому город сейчас разрывает контракт по маршруту №55, - добавил Виталий Заярный.

Пока связаться с руководителем ООО «Реилком» не удалось. «КП» - Хабаровск» следит за ситуацией.

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