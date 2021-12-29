Опасность там, где не ждали: врачи уверяют, что носить маски на морозе вредно для здоровья

Врачи не рекомендуют носить маски на улице зимой Фото: Евгения ГУСЕВА

Пока на улице бушуют морозы, жители Хабаровского края вынуждены прятать все открытые участки кожи под одеждой, ведь малейшее дуновение ветра приносит невыносимый дискомфорт. Многие нашли выход в использовании медицинских и тканевых масок, поскольку у большинства хранятся несметные запасы средств защиты от вирусов вот уже на протяжении двух лет бушевания коронавируса.

Оказалось, что стремление укутаться потеплее таит неприятные последствия. Как уверяют врачи, ни маски, ни шарфы носить на улице не стоит.

- При носке на улице защитная функция маски полностью исчезает. Маска будет мокнуть, в ней начнут скапливаться и размножаться микробы. Серьезного вреда организму использование масок на улице может и не нанести, однако неприятные последствия вполне возможны, - рассказала «КП» - Хабаровск» Антонида Кострыгина, оториноларинголог городской поликлиники №7 города Хабаровска.

Помимо масок под немилость медиков попали и любые другие средства, которыми закрывают органы дыхания, врачи рекомендуют вовсе отказаться от этого в зимнее время.

- Помимо того, что ткань будет мокрая, если шарф сделан из шерсти, это может вызвать затруднение дыхания человека, - дополнила Антонида Кострыгина.

Поэтому, следуя рекомендациям специалистов, маски лучше оставить для применения в помещениях для защиты от вирусов, на улице от них больше вреда, чем пользы.

Напомним, морозы в Хабаровском крае не отступят до конца года. В ближайшие дни нас ожидают ночные температуры до -38 градусов, а днем до -27 градусов.

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