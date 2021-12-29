В ЕАО девушка родила на улице и оставила ребенка умирать на холоде

На девушку заведено уголовное дело Фото: Олег ЗОЛОТО

В Еврейской автономной области девушка оставила на холоде собственного новорожденного ребенка. Беспомощный кроха пролежал на улице больше суток и умер от переохлаждения еще до того, как его нашли.

- На девушку заведено уголовное дело по первой части статьи 106 УК РФ - «Убийство матерью новорожденного ребенка сразу же после родов, в условиях психотравмирующей ситуации», - рассказали в пресс-службе СУ СК РФ по Хабаровскому краю и ЕАО.

Происшествие произошло в октябре этого года. О своем положении девушка никому не говорила. Предполагается, что на решение оставить беременность в тайне повлияло ее тяжелое материальное положение. По версии следствия, беременная 21-летняя жительница села Валдгейм испугалась осуждения со стороны родственников и знакомых. Вставать на учет по беременности она также не стала.

Когда пришло время рожать, девушка ушла подальше от дома. Малыш появился на свет на улице. Растерянная роженица приняла решение оставить там же только что родившегося ребенка. Тело малыша нашли только спустя сутки. Мать завернула новорожденного ребенка в одеяло и спрятала в пакет.

- Девушка полностью признала свою вину. Следствием проведен широкий комплекс следственных и процессуальных действий. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу, - добавили в СУ СК РФ по Хабаровскому краю и ЕАО.