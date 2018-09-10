10 Сент. 01:34 2018-09-10T01:34:25+03:00

Погода в Хабаровске на 10 сентября 2018: днем +17, без осадков Фото: Надежда ВЫХОДЦЕВА

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По сообщениям гидрометцентра, сегодня ночью в Хабаровске +3, днем +17. Без осадков. Ветер юго-западный со скоростью 3 метра в секунду.

В Комсомольске-на-Амуре ночью +3, днем +16. Без осадков. Ветер южный со скоростью 4 метра в секунду.

В Николаевске-на-Амуре ночью +3, небольшой дождь. Днем воздух прогреется до +12, осадков не ожидается. Ветер юго-западный со скоростью 3 метра в секунду.

В Охотске сегодня небольшой дождь. Ночью +8, днем +11. Ветер восточный со скоростью 2 метра в секунду.

В Бикине без осадков. Ночью +2, днем +18. Ветер бжный со скоростью 1 метр в секунду.

В Советской Гавани и Ванино ночью +5, днем +10. Ветер юго-западный со скоростью 3 метра в секунду. Без осадков.

В Биробиджане без осадков. Ночью +2, днем +18. Ветер южный со скоростью 3 метра в секунду.