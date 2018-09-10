За неоплаченные налоги дорожная организация в Хабаровске может лишиться имущества

10 Сент. 03:33 2018-09-10T03:34:12+03:00

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В поле зрения судебных приставов в Хабаровске попала дорожная организация. Компания весьма не регулярно платила налоги и теперь может лишиться своего имущества.

- Директора предприятия не раз предупреждали, что нужно рассчитаться с государством, однако должник не спешил выполнять требования приставов. Позже руководство предоставило доказательства частично оплаты долга, - прокомментировали в пресс-службе управления Федеральной службы судебных приставов по Хабаровскому краю и ЕАО.

Тогда правоохранители отправились в задолжавшую компанию и арестовали имущество. Теперь у руководства дорожного предприятия есть выбор — либо лишиться имущества, либо заплатить оставшуюся часть долга. Если задолженность не будет погашена, то арестованное добро продадут, а вырученные от его продажи денньги направят в соответствующий бюджет.