2018-09-10T03:34:12+03:00
Общество

За неоплаченные налоги дорожная организация в Хабаровске может лишиться имущества

Компания накопила долг в три с половиной миллиона рублей
Ольга КИВА
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За неоплаченные налоги дорожная организация может лишиться имуществаЗа неоплаченные налоги дорожная организация может лишиться имуществаФото: Тимур ШАРИПКУЛОВ
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В поле зрения судебных приставов в Хабаровске попала дорожная организация. Компания весьма не регулярно платила налоги и теперь может лишиться своего имущества.

- Директора предприятия не раз предупреждали, что нужно рассчитаться с государством, однако должник не спешил выполнять требования приставов. Позже руководство предоставило доказательства частично оплаты долга, - прокомментировали в пресс-службе управления Федеральной службы судебных приставов по Хабаровскому краю и ЕАО.

Тогда правоохранители отправились в задолжавшую компанию и арестовали имущество. Теперь у руководства дорожного предприятия есть выбор — либо лишиться имущества, либо заплатить оставшуюся часть долга. Если задолженность не будет погашена, то арестованное добро продадут, а вырученные от его продажи денньги направят в соответствующий бюджет.

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