2018-09-10T04:02:33+03:00
Происшествия

В Хабаровском крае задержали «черного» лесоруба

Мужчина заготавливал дрова, не имея на то разрешения
Ольга КИВА
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В Хабаровском крае задержали «черного» лесорубаВ Хабаровском крае задержали «черного» лесорубаФото: Иван ВИСЛОВ
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Полицейские в Амурском районе задержали «черного» лесоруба из Комсомольска-на-Амуре. Мужчина орудовал в одном из кварталов Болоньского лесничества. При этом 28-летний комсомольчанин выбрал сырорастущие деревья породы дуб монгольский. Срубленную древесину задержанный намеревался использовать в качестве дров

Как пояснили в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю, подозреваемого взяли с уже спиленными деревьями. В общей сложности своими действиями злоумышленник причинил ущерб государству на сумму более 140 тысяч рублей. Против задержанного возбудили уголовное дело за незаконную вырубку леса. За такое нарушение максимально возможное наказание для него — это лишение свободы на срок до четырех лет. Окончательное решение примет суд. Пока идет следствие, фигурант будет находиться под подпиской о невыезде.

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