На Сахалине железнодорожники восстановились после тайфуна «Джеби»

10 Сент. 05:10 2018-09-10T05:11:04+03:00

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На Сахалине после разрушительного тайфуна «Джеби», который признали самым мощным за последние 25 лет, продолжаются восстановительные работы. 9 сентября железнодорожники запустили движение поездов. Напомним, что из-за размытия путей 5 сентября маршруты из Южно-Сахалинска до Ноглик отменили. Тогда остров был фактически отрезан от материка: самолеты в такую погоду не летали, а корабли не рисковали выходить в море.

- Движение пассажирских и грузовых поездов было остановлено в результате обильных осадков в ночь с 4 на 5 сентября в средней части Сахалина. Речь идет о Поронайском и Макаровском районах. Там были размывы железнодорожного полотна и сходы грязевых потоков, - сообщили в пресс-службе ДВЖД.

Над восстановлением сообщения работали около 400 человек. Они убрали с путей завалы, а размытые участки отсыпали инертными материалами.