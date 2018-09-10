Жительницу Камчатки зарезали ножом в пьяной ссоре

10 Сент. 05:36 2018-09-10T05:36:15+03:00

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Жителя Петропавловска-Камчатского обвиняют в убийстве 40-летней женщины. Погибшая была его знакомой, с которой в он выпивал в день ее смерти. По предварительным данным следствия, собутыльники весело проводили ровно до тех пор, пока мужчина не назвал свою приятельницу женщиной легкого поведения. Это очень разозлило потерпевшую. Она решила наказать своего обидчика, схватила нож и ударила задержанного по руке.

- Реакция мужчины оказалась самой непредсказуемой. Фигурант отобрал у приятельницы нож и с силой ударил ее три раза в живот и грудь. Женщина скончалась на месте, - прокомментировали в пресс-службе СУ СК России по Камчатскому краю.

Приятель погибшей сам вызвал скорую помощь и рассказал о произошедшем. Мужчину задержали, сейчас решается вопрос о заключении его под стражу. Следователи пока выясняют все обстоятельства этого дела.