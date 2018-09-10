В Хабаровске пройдет Всероссийский педагогический семинар

10 Сент. 06:02 2018-09-10T06:02:35+03:00

Изменить размер текста: A A

Научно-практический семинар состоится 21 сентября на базе кафедры педагогики Педагогического института ТОГУ, программа мероприятия будет насыщенной. Участникам предстоит подвести итоги проектов «Дети и взрослые», «Арт-галерея на старинной лестнице», рассмотреть проекты НКО Хабаровского края и региона в сфере воспитания и творчества детей, а также обсудить возможные пути привлечения организаций и учреждений образования, культуры, информации, туризма и экологии к работе с творческой молодежью.

- В рамках семинара также состоится презентация научно-методического электронного сборника материалов, - сообщили в пресс-службе ТОГУ. - По итогам семинара участники получат электронный сертификат, информационный лист о текущих конкурсах проектов и мероприятиях в сфере воспитания творческой молодежи, диск с научно-методическим сборником материалов проекта.

Как сообщают организаторы, все желающие записаться на семинар должны сделать это до 18 сентября текущего года, позвонив по телефону 8-914-542-94-33.