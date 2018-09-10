На Камчатке бухгалтера подозревают в хищении миллиона рублей

10 Сент. 06:56 2018-09-10T07:07:21+03:00

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Бухгалтера одной из исправительных колоний на Камчатке подозревают в хищении казенных денег. Женщина в течение пяти лет сознательно вносила ложные сведения в бухгалтерские документы. За это время она предположительно смогла присвоить больше одного миллиона рублей. Все заработанные нечестным способом деньги подозреваемая тратила на свое усмотрение.

Как сообщили в пресс-службе СУ СК России по Камчатскому краю, женщину пока не уволили с работы. Проверка этого инцидента еще продолжается. К слову, ее бывшую коллегу, которая работала главным бухгалтером, тоже подозревали в хищении денег у организации. Ее вину удалось доказать в суде. Бывшая работница путем подлога украла больше 800 тысяч рублей. Женщину уже осудили и приговорили к двум годам лишения свободы условно. Также ее обязали заплатить штраф в 40 тысяч рублей.