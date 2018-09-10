2018-09-10T07:50:18+03:00
Общество

В Хабаровском крае спасатели нашли двух женщин и ребенка, потерявшихся в лесу

Поиски облегчило наличие у сборщиц грибов сотового телефона
Мария ИГНАТЬЕВА
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В Хабаровском крае спасатели нашли двух женщин и ребенка, потерявшихся в лесуВ Хабаровском крае спасатели нашли двух женщин и ребенка, потерявшихся в лесуФото: ДВРПСО МЧС России
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В Хабаровском крае вчера, 9 сентября вечером в районе поселка Некрасовка потерялись две женщины и ребенок. Спасателям сообщили о случившемся примерно в 21:20.

- В тот район, где потерялись жители Хабаровского края, отправились одиннадцать спасателей разных подразделений. Всего в поисково-спасательной операции участвовали 13 человек и три единицы техники. Они около двух часов искали заблудившихся в лесу. К счастью, все закончилось удачно, - рассказали в пресс - службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

Ситуацию заметно улучшало то, что у женщин при себе были мобильные телефоны. Сотовая связь в той местности хорошо работала, поэтому спасатели смогли связаться с ними, и сориентировать заблудившихся, и сами сообразили, где находятся потерявшиеся. В итоге всех троих благополучно нашли. В медицинской помощи никто из них не нуждался.

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