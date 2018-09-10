Женоубийца из Хабаровского края сядет с тюрьму на 10 лет

10 Сент. 07:26 2018-09-10T07:27:01+03:00

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Житель Амурска оказался на скамье подсудимых за убийство своей жены. Мужчина пытался убедить представителей закона, что женщина сама на него напала, а он только хотел забрать у нее нож. Однако по результатам судебно-медицинской экспертизы стало ясно, что 42-летний горожанин умышленно, а не в результате самообороны убил супругу.

- Фигурант лишил жизни женщину, когда та в очередной раз высказывала ему свои упреки. Ей не нравилось, что он не может найти нормальную работу и постоянное жилье. Мужчина в этот момент был пьян. Он сильно разозлился и ударил жену ножом в грудь. От ранений женщина скончалась на месте, - прокомментировали в пресс-службе прокуратуры края.

Суд приговорил мужчину к 10 годам лишения свободы. Свой срок горожанин будет отбывать в исправительной колонии строгого режима.