10 Сент. 09:22 2018-09-10T09:37:34+03:00

Без горячей воды в Хабаровске остались около двух тысяч домов Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

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В Хабаровске начались плановые отключения воды. Так, с 10 по 14 сентября 2018 года будут проводиться гидравлические испытания системы теплоснабжения в районе ТЭЦ №3. В этот период без горячей воды останутся порядка двух тысяч жилых домов, 80 учреждений образования, 44 медицинских учреждений и два социальных объекта.

Как сообщили в администрации города, горячую воду также отключили в посёлке Красная речка. Водоснабжения нет в 67 жилых домах, трех школах, трех детских садах, одном медицинском и двух социальных учреждениях. Кроме того, временно не подается газ на котельную «Красная речка». Ремонтные бригады сейчас устраняют неисправность. Еще из-за аварии без холодной воды остались дома №29 на улице Герасимова и №8 на улице Пилотов.

За минувшие сутки на дорогах краевого центра днем работала 121 единица техники предприятий благоустройства, ночью - 11 машин. В общей сложности рабочие вывезли более 70 кубометра смёта и мусора.

Вчера, 9 сентября, в краевой столице произошло 38 дорожных аварий и два возгорания. Горожане вызвали 762 раза скорую медицинскую помощь по номеру «03»