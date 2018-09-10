Сергей Кравчук о выборах мэра Хабаровска 2018: приходите, будем вместе строить город

10 Сент. 09:02 2018-09-10T09:03:03+03:00

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В краевой столице провели итоги выборов мэра Хабаровска 2018. Свою гражданскую позицию изъявили 31,81 процента избирателей.

Победу на выборах мэра Хабаровска 2018 одержал пока еще действующий заместитель градоначальника, единоросс Сергей Кравчук. Его результат - 39,97 процента (54 тысячи 593 голоса). Второе место занял предприниматель и кандидат от КПРФ Максим Кукушкин, за него проголосовало 23,85 процента избирателей (32 тысячи 577 человек). Тройку лидеров замыкает депутат регионального парламента, член ЛДПР Сергей Безденежных с результатом в 20,86 процента (28 тысяч 498 голосов).

- Я хочу сказать спасибо жителям Хабаровска за то, что поддержали меня на выборах. Все кандидаты достойны быть мэрам краевой столицы, но это не просто сесть в кресло и чувствовать себя градоначальником. Прежде всего, это ответственность перед жителями Хабаровска и трудная работа на их благо. Я на всех встречах говорю: «Приходите, у меня кабинет открыт, будем именно строить город Хабаровск вместе», - сказал Сергей Кравчук.

Кроме того, Сергей Кравчук подчеркнул, что распускать команду, созданную действующим мэром Александром Соколовым он не намерен.

В должность градоначальника Кравчук вступит после инаугурации, где новому главе краевой столицы вручат соответствующее удостоверение и цепь мэра. Дату процедуры победитель выборов не назвал, уклонившись от ответа.