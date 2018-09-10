Землетрясение на Камчатке: местные жители не почувствовали подземные толчки

10 Сент. 11:45 2018-09-10T11:45:59+03:00

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В Усть-Большерецком районе случилось очередное неощущаемое землетрясение. Сейсмособытие произошло сегодня утром, 10 сентября, в 75 километрах юго-восточнее поселка Октябрьский.

Как сообщили в ГУ МСЧ России по Камчатскому краю, информация о подземных толчках появилась на сайте службы срочных донесений «Обнинск». Магнитуда сейсмособытия составила 4,8. Сами жители района, где случилось землетрясение, не обращались за помощью в Единую дежурно-диспетчерскую службу и не просили о помощи. Угрозу цунами не объявляли.

Специалисты чрезвычайного ведомства напоминают, когда возникла ситуация, которая угрожает вашей жизни или жизни окружающих, нужно звонить по номеру телефона спасения: со стационарных телефонов – «01», с мобильных телефонов – «101». По телефону «101» можно звонить со всех операторов сотовой связи, звонок бесплатный в любой точке Камчатского края.