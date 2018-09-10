2018-09-10T11:45:59+03:00
Происшествия

Землетрясение на Камчатке: местные жители не почувствовали подземные толчки

Угрозы цунами нет
Ольга КИВА
Поделиться:
Землетрясение на Камчатке: местные жители не почувствовали подземные толчкиЗемлетрясение на Камчатке: местные жители не почувствовали подземные толчкиФото: Александр БОЙКО
Изменить размер текста:

В Усть-Большерецком районе случилось очередное неощущаемое землетрясение. Сейсмособытие произошло сегодня утром, 10 сентября, в 75 километрах юго-восточнее поселка Октябрьский.

Как сообщили в ГУ МСЧ России по Камчатскому краю, информация о подземных толчках появилась на сайте службы срочных донесений «Обнинск». Магнитуда сейсмособытия составила 4,8. Сами жители района, где случилось землетрясение, не обращались за помощью в Единую дежурно-диспетчерскую службу и не просили о помощи. Угрозу цунами не объявляли.

Специалисты чрезвычайного ведомства напоминают, когда возникла ситуация, которая угрожает вашей жизни или жизни окружающих, нужно звонить по номеру телефона спасения: со стационарных телефонов – «01», с мобильных телефонов – «101». По телефону «101» можно звонить со всех операторов сотовой связи, звонок бесплатный в любой точке Камчатского края.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
На Сахалине двое полицейских стали жертвами агрессивного водителя
Камчатские спасатели на «Кальмаре» отбуксировали рыбаков, застрявших в море
Отбывающего наказание жителя Камчатки и его подельника обвиняют в вымогательстве
В Хабаровске простятся с известной дальневосточной поэтессой Людмилой Миланич
Малоимущим на Сахалине дадут деньги на покупку приставок для цифрового телевидения
Более полутора тысяч домов в Хабаровске остались без горячей воды
В поселке Майский Хабаровского края построят завод по переработке леса
Погода в Хабаровске на 25 сентября 2018: днем +15, небольшой дождь
В общежитии Хабаровска обокрали студентку
В Хабаровском крае займутся безопасностью детей в школах
900 кустов конопли вырастил на даче житель Хабаровского края, сидя на пенсии
В Хабаровске стартуют сразу три конкурса патриотической направленности
Отбывающего наказание жителя Хабаровского края обвиняют в нападении на сотрудника исправительной колонии
В больнице на Камчатке скончался мужчина, которому стало плохо в аэропорту
В Хабаровском крае стартовал отопительный сезон 2018-2019
Житель Сахалина зверски избил знакомого монтировкой
В Биробиджане спасающиеся бегством виновники дорожной аварии врезались в служебную машину
В Комсомольске-на-Амуре за невыплату зарплаты осудят директора коммерческой фирмы
Новый губернатор Хабаровского края вступит в должность на следующей неделе
На Камчатке полиция «накрыла» наркопритон
На перекрестке улиц Серышева-Запарина в Хабаровске ограничили проезд автомобилей
Матч между «Амурскими тиграми» и «Капитаном» закончился победой хабаровчан
Молодой житель Камчатки сгорел заживо в собственной квартире
Пожар в частной бане Хабаровска: потушив огонь, спасатели нашли труп мужчины
На Сахалине детсадовцы провели настоящий футбольный матч