2018-09-11T02:33:04+03:00
Спорт

В Хабаровске стартовали Всероссийские соревнования среди юных футболистов

Молодые «армейцы» проиграли соперникам из Якутии со счетом 1:3
Ольга КИВА
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В Хабаровске стартовали Всероссийские соревнования среди юных футболистовВ Хабаровске стартовали Всероссийские соревнования среди юных футболистовФото: Пресс-служба ФК "СКА-Хабаровск"
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В краевой столице пройдет второй круг Всероссийских соревнований среди юных футболистов. В состязаниях принимают участие юноши 2003 года рождения, воспитанники спортшкол в зоне «Дальний Восток». Подростки будут играть с 10 по 13 сентября на основном поле стадиона имени Ленина.

Как сообщили в пресс-службе ФК «СКА-Хабаровск», сегодня, 10 сентября юные «армейцы», подопечные Андрея Молчанова, сыграли со своими сверстниками из Якутии. Воспитанники центра юных футболистов «СКА-Хабаровск»уступили команде из Нерюнгри со счетом 1:3. Также прошел матч между командами юных футболистов из Владивостока и Южно-Сахалинска: «Луч» - «Сахалин».

Расписание оставшихся игр:

11 сентября

11:00 — РСДЮФШ — «Луч»

12:30 — «Сахалин» — «СКА-Хабаровск»

13 сентября

10:00 — «Сахалин» — РСДЮФШ

11:30 — «СКА-Хабаровск» — «Луч»

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