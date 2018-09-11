В Хабаровске стартовали Всероссийские соревнования среди юных футболистов
В краевой столице пройдет второй круг Всероссийских соревнований среди юных футболистов. В состязаниях принимают участие юноши 2003 года рождения, воспитанники спортшкол в зоне «Дальний Восток». Подростки будут играть с 10 по 13 сентября на основном поле стадиона имени Ленина.
Как сообщили в пресс-службе ФК «СКА-Хабаровск», сегодня, 10 сентября юные «армейцы», подопечные Андрея Молчанова, сыграли со своими сверстниками из Якутии. Воспитанники центра юных футболистов «СКА-Хабаровск»уступили команде из Нерюнгри со счетом 1:3. Также прошел матч между командами юных футболистов из Владивостока и Южно-Сахалинска: «Луч» - «Сахалин».
Расписание оставшихся игр:
11 сентября
11:00 — РСДЮФШ — «Луч»
12:30 — «Сахалин» — «СКА-Хабаровск»
13 сентября
10:00 — «Сахалин» — РСДЮФШ
11:30 — «СКА-Хабаровск» — «Луч»