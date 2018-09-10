Хабаровский край заключил соглашение с Дальневосточным федеральным университетом

10 Сент. 10:19 2018-09-10T10:20:11+03:00

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Соглашение о сотрудничестве правительство края и представители ДФО подписали в рамках четвертого Восточного экономического форума, который стартовал сегодня во Владивостоке. Предметом соглашения является совместная работа по созданию на острове Русский в Приморье экосистемы технологического предпринимательства - «Технопарка Русский».

- Проект «Технопарк Русский» совместно с ДВФУ реализует Фонд «Сколково» и более 25 партнерских организаций, - отметил заместитель председателя правительства края по вопросам инвестиций и приоритетных проектов Юрий Чайка. - Наша задача - совместными усилиями продвигать дальневосточные проекты, искать для них финансирование. Речь идет о перспективных высокотехнологических и наукоемких бизнес-проектах наших компаний, которым будет оказано всяческое содействие в реализации намеченных планов.

Как сообщили в пресс-службе краевого правительства, на базе технопарка планируют организовать консультационную и методическую поддержку субъектов технологического предпринимательства Хабаровского края. Подписанное в рамках ВЭФ соглашение между правительством и Дальневосточным федеральным университетом позволит также создать условия для участия инновационных команд края в совместных проектах Национальной технологической инициативы.