В Хабаровске с размахом отметили день выборов

10 Сент. 12:58 2018-09-10T12:58:23+03:00

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В краевом центре девятого сентября для горожан устроили целый праздник - перед зрителями выступили как ведущие артисты дальневосточной столицы, так и самодеятельные творческие коллективы и спортивные команды. Мастер-классам по прикладному творчеству и различным флешмобам не было числа, а для спортивных гостей организовали площадку по сдаче норм ГТО.

- Кроме того, Хабаровск присоединился к Всемирному дню подтягиваний, в состязании на турниках приняли участие горожане всех возрастов, - рассказали в пресс-службе хабаровской администрации. - В этот день во всем мире было установлено около 250 пунктов для подтягиваний, на которых свои силы попробовали десятки тысяч человек из разных стран, а хабаровчане за два часа состязаний подтянулись 1509 раз.

Помимо прочих развлечений, горожане могли поучаствовать в хип-хоп батле и освоить сборку-разборку автомата «Калашникова» под руководством инструктора. Во время гуляний также работал передвижной прививочный пункт, в котором за один день прививку от гриппа сделали 90 человек.