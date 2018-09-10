2018-09-10T11:18:08+03:00
Происшествия

В Хабаровске обиженный таксист решил подставить клиентов

Пассажиры не заплатили за поезду, а водитель оклеветал их в полиции
Мария ИГНАТЬЕВА
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В Хабаровске обиженный таксист решил подставить клиентовВ Хабаровске обиженный таксист решил подставить клиентовФото: Александр ГЛУЗ
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В Хабаровске обидчивый таксист рыл яму недобросовестным клиентам, а в итоге сам в нее угодил. Мужчина подвозил пассажиров, которые в итоге за поездку не заплатили. Водитель решил проучить обидчиков нестандартным способом. Нет, он не стал заставлять клиентов умыться зеленкой, клиентов он отпустил, а спустя какое-то время пришел в полицию.

- Мужчина заявил, что на него с ножом напали двое пассажиров. Со слов заявителя, злоумышленники силой забрали у него четыре с половиной тысячи рублей, - рассказывают в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю. - На нападавших сразу же создали ориентировки и раздали их сотрудникам полиции.

Однако уже в ходе поисковых мероприятий выяснилось, что злоумышленники в этом случае не пассажиры. Полицейские разузнали, что таксист оболгал пассажиров из мести. В итоге задерживать пришлось уже самого 28-летнего водителя. Проходило это при силовой поддержки бойцов Росгвардии. По данному факту возбудили уголовное дело по статье «Заведомо ложный донос». За это преступление хабаровчанину грозит до трех лет лишения свободы, а пока ему вручили подписку о невыезде.

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