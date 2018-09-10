Следователи заинтересовались массовым заболеванием школьников на Камчатке
Накануне средства массовой информации опубликовали материалы о том, что школа №42, расположенная в городе Петропавловске - Камчатском закрывается на карантин. Причиной временного прекращения деятельности образовательного учреждения послужило заболевание сразу 17 учащихся, которые единовременно обратились в медицинский кабинет с жалобами на общее недомогание и плохое самочувствие.
- Следственным управлением Следственного комитета России по Камчатскому краю инициирована проверка, в ходе которой будут установлены все обстоятельства произошедшего, - сообщили в пресс- службе СУ СК России по Камчатскому краю.
Пока не известны ни диагноз, ни причина плохого самочувствия учеников местной школы. Именно это и предстоит выяснить специалистам Роспотребнадзора и медикам. А по результатам проверки сотрудников следственного комитета полуострова будет принято процессуальное решение.