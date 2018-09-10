Партия власти проиграла на выборах главы Амурска в Хабаровском крае

10 Сент. 12:42 2018-09-10T12:43:04+03:00

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Неожиданно обернулся ряд выборных кампаний в Хабаровском крае. Губернаторская кампания вышла на второй круг, так как никто из кандидатов не переступил 50-процентный порог. А главой Амурска стал человек не из «Единой России», а от ЛДПР – Кристина Черницына.

Кандидата от ЛДПР поддержало 4 тысячи 553 человека ил 39,85 процента избирателей. С отрывом в пять с небольшим процентов идет выдвиженец от «Единой России» Сергей Семенов. Его результат на мэрских выборах – 3 тысячи 927 голосов или 34,37 процента. Третьим к финишу пришел самовыдвиженец Кирилл Бобров. Его поддержали 2 тысячи 117 избирателей – 18,53 процента.

В других городских поседениях ситуация складывается иначе. В рабочем поселке Чегдомын, Вяземском, Охотске и Советской Гавани победу одержали кандидаты от «Единой России».