2018-09-10T13:36:03+03:00
Общество

Сергей Луговской о выборах губернатора Хабаровского края: Праймериз в некоторых районах проведен субъективно

Председатель регионального парламента считает, что полученный результат – стимул провести внутрипартийный самоанализ
Александра ШОПЕНКО
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Сергей Луговской о выборах губернатора Хабаровского края: Праймериз в некоторых районах проведен субъективноСергей Луговской о выборах губернатора Хабаровского края: Праймериз в некоторых районах проведен субъективноФото: Александра ШОПЕНКО
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В Хабаровском крае продолжают обсуждать результаты выборов губернатора региона. Ни один из кандидатов на руководящий пост не переступил 50-процентный порог, а это значит, что второй тур неизбежен. Своим мнением на этот счет поделился секретарь хабаровского отделения «Единой России» и спикер регионального парламента Сергей Луговской.

Во второй тур вышли кандидат от «Единой России», действующий губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт и депутат Госдумы, выдвиженец от ЛДПР Сергей Фургал.

- Результаты – это стимул нам провести самоанализ, сделать внутрипартийные выводы, провести оценку своих действий. Анализ мы уже проводим, например, мы считаем, что в некоторых районах края предварительное голосование проведено субъективно. Это или кулуарные игры какие-то или желание кого-то, не участвуя в праймериз, идти потом на выборы, - отметил господин Луговской.

Он также отметил, что не считает полученные результаты поражением партии. По его словам, у «Единой России» еще есть время, чтобы склонить чашу весов в свою пользу.

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