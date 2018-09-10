Вячеслав Шпорт прокомментировал итоги выборов губернатора Хабаровского края 2018

10 Сент. 14:43 2018-09-10T14:43:07+03:00

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Жители региона продолжают обсуждать итоги выборов губернатора Хабаровского края 2018. Кандидаты, которые боролись за пост главы, не смогли переступить 50-процентный порог. Теперь губернатора жители края будут выбирать во вором туре, который пройдет 23 сентября.

Во второй тур вышли кандидат от «Единой России», действующий губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт и депутат Госдумы, выдвиженец от ЛДПР Сергей Фургал.

- Результаты, которые привели к появлению второго тура – этот нормальная процедура. Команда играет четвертьфинал, полуфинал, потом выходит в финал. Мы будем работать, наверное, где-то мы недоработали, что-то недоделали. Сейчас примем все меры, чтобы это решить и выйдем во второй тур. Будем дальше работать и предлагать нашим избирателям наши программы для того, чтобы они сделали правильный выбор, - сказал Вячеслав Шпорт.

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