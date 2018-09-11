2018-09-11T03:07:50+03:00
Общество

Погода в Хабаровске на 11 сентября 2018: днем +22, без осадков

На территории всег региона ожидается теплая и солнечная погода
Никанор ШУЛЬЦ
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О погоде 11 сентября в Хабаровском крае и ЕАО: в Хабаровске +22, без осадковО погоде 11 сентября в Хабаровском крае и ЕАО: в Хабаровске +22, без осадковФото: Никанор ШУЛЬЦ
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К региону с западного направления снова бежит циклон. Он подпортит погоду в четверг. Но пока, чтобы подсластить пилюлю, он выставил впереди себя теплый свой сектор. Оттого сейчас тепло и радостно.

В Биробиджане без осадков. Ветер юго-западный 6-11 метров в секунду. Ночью +4+6. Днем +22+24.

В Хабаровске без осадков. Ветер южный 7-12 метров в секунду. Ночью +5+7. Днем +20+22. Уровыень Амура у краевого центра 305 см. В ближайшие двое суток ожидается подъем на 20-30 см. Температура воды 13,8 градусов.

В Бикине без осадков. Ветер юго-западный 5-10 метров в секунду. Ночью +3+5. Днем +21+23. В

Советской Гавани и Ванино без осадков. Ветер юго-западный 7-12 метров в секунду. Ночью +4+6. Днем +19+21.

В Комсомольске-на-Амуре возможен небольшой дождь. Ветер южный 7-12 метров в секунду. Ночью +4+6. Днем +18+20. Уровень Амура у Города Юности 287 см.

В Чегдомыне небольшой дождь. Ветер южный 5-10 метров в секунду. Ночью +1+3. Днем +18+20.

В Николаевске-на-Амуре без осадков. Ветер западный 6-11 метров в секунду. Ночью +1+3. Днем +16+18. Уровень Амура в устье реки 156 см.

В Охотске без существенных осадков. Ветер северо-западный 7-12 метров в секунду. Ночью +3+5. Днем +11+13

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