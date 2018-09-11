2018-09-11T03:03:16+03:00
Общество

Новый мэр Хабаровска не будет устраивать кадровые перестановки в администрации

Сергей Кравчук доволен сформированной его предшественником командой
Александра ШОПЕНКО
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Новый мэр Хабаровска не будет устраивать кадровые перестановки в администрацииНовый мэр Хабаровска не будет устраивать кадровые перестановки в администрацииФото: Александра ШОПЕНКО
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Ставший победителем на выборах мэра Хабаровска 2018, кандидат от «Единой России» Сергей Кравчук намерен продолжать курс его предшественника. Устраивает и новоиспеченного градоначальника существующая команда администрации города.

- Команда есть, ее не надо формировать. Мэр Хабаровска Александр Соколов создал такую команду, которая сделала Хабаровск самым лучшим городом в России. Зачем менять то, что сегодня умеет трудиться и знает, как это делать. Просто эта работа должна совершенствоваться и идти в ногу с потребностями населения и жителей Хабаровска, - отметил господин Кравчук.

Напомним, пока еще действующий вице-мэр Сергей Кравчук победил с результатом в 39,97 процента (54 тысячи 593 голоса). Второе место занял предприниматель и кандидат от КПРФ Максим Кукушкин, за него проголосовало 23,85 процента избирателей (32 тысячи 577 человек). Тройку лидеров замыкает депутат регионального парламента, член ЛДПР Сергей Безденежных с результатом в 20,86 процента (28 тысяч 498 голосов). Последним в списке идет кандидат от «Справедливой России» Никита Михалев. Его предпочли 13 тысяч 586 человек - 9,95 процента.

Мэр в Хабаровске сменится впервые за 18 лет.

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