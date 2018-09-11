2018-09-11T03:43:19+03:00
Общество

Пожар общежитии ТОГУ в Хабаровске: спасатели эвакуировали 280 человек

В здании загорелся первый этаж
Ольга КИВА
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Пожар в Хабаровске: в студенческом общежитии горел первый этажПожар в Хабаровске: в студенческом общежитии горел первый этажФото: Алексей БУЛАТОВ
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Сегодня ночью в северном районе города случился пожар в одном из студенческих общежитий краевой столицы. Сообщение о происшествии поступило на пульт пожарно-спасательной службы города 11 сентября в 1:40.

Как сообщили в ГУ МЧС России по Хабаровскому краю, прибывшие огнеборцы обследовали помещения и обнаружили задымление на первом этаже. Началась эвакуация людей. В общей сложности из здания по лестницам вывели 280 человек. Площадь возгорания была три квадратных метра, уже в 1:59 пожарные полностью потушили огонь. Человеческих жертв нет, пострадали только стиральные машинки в бытовой прачечной комнате.

Сейчас специалисты устанавливают причины возгорания и оценивают материальный ущерб. На месте происшествия работают сотрудники Государственного пожарного надзора МЧС России.

Специалисты ГУ МЧС России напоминают, в случае пожара нужно звонить в службу спасения – телефоны «101» и «112».

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