Пожар общежитии ТОГУ в Хабаровске: спасатели эвакуировали 280 человек
Сегодня ночью в северном районе города случился пожар в одном из студенческих общежитий краевой столицы. Сообщение о происшествии поступило на пульт пожарно-спасательной службы города 11 сентября в 1:40.
Как сообщили в ГУ МЧС России по Хабаровскому краю, прибывшие огнеборцы обследовали помещения и обнаружили задымление на первом этаже. Началась эвакуация людей. В общей сложности из здания по лестницам вывели 280 человек. Площадь возгорания была три квадратных метра, уже в 1:59 пожарные полностью потушили огонь. Человеческих жертв нет, пострадали только стиральные машинки в бытовой прачечной комнате.
Сейчас специалисты устанавливают причины возгорания и оценивают материальный ущерб. На месте происшествия работают сотрудники Государственного пожарного надзора МЧС России.
Специалисты ГУ МЧС России напоминают, в случае пожара нужно звонить в службу спасения – телефоны «101» и «112».