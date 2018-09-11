2018-09-14T05:48:50+03:00
Общество

Акция "Береги берега" в Хабаровске: активисты уберут мусор с 25 километров берега Амура

В экологическом мероприятии примут участие более тысячи человек
Ольга МОРОЗОВА
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Акция "Береги берега" в Хабаровске: активисты уберут мусор с 25 километров берега АмураАкция "Береги берега" в Хабаровске: активисты уберут мусор с 25 километров берега АмураФото: Ольга МОРОЗОВА
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Хабаровск, как и другие города и села региона, активно включится во всероссийский проект "Генеральная уборка страны". 15 сентября активисты будут убирать несанкционированные свалки, приводить в порядок прибрежные полосы и природные зоны.

В нашем регионе генеральную уборку посвятят очистке берегов рек, разумеется, одной из главных точек коллективного субботника станет прибрежная зона Амура.

Самым масштабным мероприятием станет акция "Береги берега" в дальневосточной столице. Ее участники 15 сентября проделают большое экологическое путешествие от Красной речки до Амурского моста и уберут мусор с береговой линии Амура. Участниками важной акции станут более тысячи человек.

Акция особенна и тем, что все собранные отходы разделят на три вида: ПЭТ бутылка, алюминиевая банка, стекло. А затем мусор отправится на предприятия по переработке отходов - "Чистая планета" и "Полимер ДВ". Сейчас хабаровские активисты осматривают прибрежные зоны Амура, чтобы оценить масштаб работ, и находят все новые и новые несанкционированные свалки, которые наносят ущерб не только экосистеме Амура, но и безопасности речных водозаборов.

В Хабаровске в рамках акции "Береги берега" поствлена большая задача - в один день очистить участки водоохраной зоны Хабаровска, а также несколько участков русел малых рек, наиболее загрязненных отходами производства и потребления. Береговые акции пройдут в этот день в районах края.

Организаторами акции стали региональные отделения Общероссийского народного фронта и Всероссийского общества охраны природы.

- В Хабаровске мы поставили себе большую задачу - в один день очистить всю береговую зону города Хабаровска, а также несколько участков русел малых рек. Береговые акции пройдут в этот день в районах края. Каждый кто любит отдыхать на берегу водоемов сможет принять участие в акции, для этого нужно сделать фото берега до, во время и после уборки, вывезти собранные отходы в контейнер для сбора отходов и разместить фото в инстаграмм с хэштэгом #чищечембыло и указанием места проведения акции. Авторы лучших фотоотчетов получат призы от партнеров акции, - рассказал Владимир Сидоров, председатель краевого совета Хабаровского краевого отделения общероссийской общественной организации "Всероссийское общество охраны природы".

СПРАВКА

Все желающие принять участие в акции могут подать заявку в оргкомитет по телефону в Хабаровске 8 (4212) 62-65-69 или 8 (4212) 32-75-54.

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