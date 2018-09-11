Жителя Сахалина оштрафовали за махинации с пособием по безработице

11 Сент. 04:15 2018-09-11T04:26:37+03:00

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Жителя Южно-Курильска осудили за мошенничество при получении пособия по безработице. Мужчина решил, что может получать одновременно и зарплату, и выплаты от государства. При этом подсудимый не сообщил в Пенсионный фонд о своем трудоустройстве. Горожанин незаконно получал государственную помощь начиная с 2013 года. За это время он успел присвоить 286 тысяч рублей.

Как пояснили в прокуратуре Сахалинской области, осужденный получал пособие по безработице как лицо, ухаживающее за ребенком-инвалидом. Он должен был сообщить о своем трудоустройстве, после этого он лишился бы выплат.

Против горожанина завели уголовное дело по статье «Мошенничество при получении выплат». Мужчина уже побывал на скамье подсудимых и теперь по решению суда он должен заплатить штраф в 100 тысяч рублей. Приговор еще не вступил в законную силу.

Гражданский иск отдела Пенсионного фонда РФ по Южно-Курильскому району о возмещении материального ущерба государству полностью удовлетворен.