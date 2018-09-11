Ночью житель Хабаровска лишился аккумуляторов и запчастей для грузовика

11 Сент. 04:59 2018-09-11T05:01:40+03:00

Он просто не закрыл ворота и похититель этим воспользовался

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Жителя краевой столицы подозревают в краже двух аккумуляторов и запчастей от грузовика. Задержанный 31-летний хабаровчанин не стал отпираться и рассказал, как было дело.

- Мужчина пояснил, что с потерпевшим лично не знаком. Ночью он возвращался домой, а по пути заметил приоткрытые ворота в одном из частных домовладений. Фигурант этим воспользовался — незаметно зашел на территорию, забрал чужое имущество и также незаметно вышел, - прокомментировали в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.

Похищенное подозреваемый отнес в пункт приема вторсырья, а на полученные деньги купил алкоголь. До этого случая у мужчины не было судимостей. Сейчас против него завели уголовное дело. Максимальное наказание по статье «Кража» - это лишение свободы на срок до пяти лет. Во время следствия подозреваемый будет находиться под подпиской о невыезде.