2018-09-11T05:01:40+03:00
Происшествия

Ночью житель Хабаровска лишился аккумуляторов и запчастей для грузовика

Он просто не закрыл ворота и похититель этим воспользовался
Ольга КИВА
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Ночью житель Хабаровска лишился аккумуляторов и запчастей для грузовикаНочью житель Хабаровска лишился аккумуляторов и запчастей для грузовикаФото: Алексей БУЛАТОВ
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Жителя краевой столицы подозревают в краже двух аккумуляторов и запчастей от грузовика. Задержанный 31-летний хабаровчанин не стал отпираться и рассказал, как было дело.

- Мужчина пояснил, что с потерпевшим лично не знаком. Ночью он возвращался домой, а по пути заметил приоткрытые ворота в одном из частных домовладений. Фигурант этим воспользовался — незаметно зашел на территорию, забрал чужое имущество и также незаметно вышел, - прокомментировали в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.

Похищенное подозреваемый отнес в пункт приема вторсырья, а на полученные деньги купил алкоголь. До этого случая у мужчины не было судимостей. Сейчас против него завели уголовное дело. Максимальное наказание по статье «Кража» - это лишение свободы на срок до пяти лет. Во время следствия подозреваемый будет находиться под подпиской о невыезде.

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