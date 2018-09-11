2018-09-11T05:31:36+03:00
Экономика

Японские компании будут участвовать в строительстве аэровокзала в Хабаровске

Меморандум о сотрудничестве уже подписли на площадке Восточного экономического форума
Ольга КИВА
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Японские компании будут участвовать в строительстве аэровокзала в Хабаровске ФОТО: Министерство по развитию Дальнего ВостокаЯпонские компании будут участвовать в строительстве аэровокзала в Хабаровске ФОТО: Министерство по развитию Дальнего Востока
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В строительстве аэровокзального комплекса в Хабаровске будет участвовать японские компании. Деловые партнеры из Страны восходящего солнца и Хабаровского края подписали соглашение о сотрудничестве на одной из площадок Восточного экономического форума.

- Стороны договорились о том, что японские компании до конца 2018 года войдут в уставный капитал АО «Международный аэропорт Хабаровск» путем приобретения доли в размере 10 процентов акций. Деньги направят на финансирование строительства нового пассажирского терминала внутренних авиалиний аэропорта в Хабаровске, - прокомментировали в пресс-службе Минвостокразвития.

Напомним, здание уже возводят на площадке ТОР «Хабаровск». Строительство аэровокзального терминала планируют закончить в октябре 2019 года. Пятиэтажное здание будет расположено на территории площадью 26 тысяч квадратных метров, его пропускная способность составит более трех миллионов человек в год. В здании будут находиться 12 лифтов и семь эскалаторов.

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