2018-09-11T06:03:40+03:00
Общество

Призывники на Сахалине смогут бесплатно получить водительские права

Учить вождению будут молодых людей, подлежащих призыву в 2019 году
Ольга КИВА
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Призывники на Сахалине смогут бесплатно получить водительские праваПризывники на Сахалине смогут бесплатно получить водительские праваФото: Алексей БУЛАТОВ
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В областной столице призывников бесплатно научат управлять машиной. Освоить профессию «Водитель» могут молодые люди, подлежащие призыву в 2019 году.

- Записаться на обучение могут желающие, годные к военной службе по состоянию здоровья, а также не имеющие судимости. Во время обучения парни освоят военно-учетную специальность «Водитель» категории В, С, категории D (для имеющих категорию В, С и не моложе 20 лет), категории E (для имеющих категорию С и 1 год непрерывного стажа), - говорится в сообщении на сайте администрации города.

Запись на занятия:

- по телефону (4242) 43-02-51, с 9.00 до 16.30, перерыв с 13.00 до 14.30;

- по адресу: улица Чехова, 4, кабинет 17.

При себе необходимо иметь паспорт и приписное удостоверение.

После сдачи экзаменов молодые люди получают водительские удостоверения. Как правило, призывники, прошедшие обучение отправляются в войска на должности военных водителей.

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