2018-09-11T06:30:45+03:00
Происшествия

В Биробиджане пьяная дочь убила собственную мать

Сначала женщины вместе выпивали, а потом начали ругаться
Ольга КИВА
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В Биробиджане пьяная дочь убила собственную матьВ Биробиджане пьяная дочь убила собственную матьФото: Прокуратура ЕАО
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В столице ЕАО перед судом предстала 29-летняя биробиджанка. Ее вина - убийство собственной матери. В апреле этого года подсудимая и погибшая сначала вместе выпивали, а потом, как водится, стали ругаться. Дочь разозлилась на мать и с силой толкнула ее в спину два раза. Женщина не устояла на ногах, упала и ударилась животом о деревянный элемент кресла, которое стояло рядом.

- Женщина скончалась от сердечно-сосудистой недостаточности, вызванной обильной кровопотерей внутренних органов, - прокомментировали в пресс-службе прокуратуры ЕАО.

Подсудимая не стала отрицать свою вину, во всем созналась и раскаялась. Суд принял во внимание ее явку с повинной, а также учел, что у женщины на иждивении есть двое малолетних детей. В итоге биробиджанку приговорили к двум годам лишения свободы.

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