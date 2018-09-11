2018-09-11T07:03:33+03:00
Общество

Хабаровский край и Кемеровская область укрепляют деловые отношения

Между регионами будут проводить обмены в области культуры, образования, туризма и здравоохранения
Ольга КИВА
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Хабаровский край и Кемеровская область укрепляют деловые отношенияХабаровский край и Кемеровская область укрепляют деловые отношенияФото: Правительство Хабаровского края
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Губернаторы Хабаровского края и Кемеровской области договорились о тесном сотрудничестве между регионами. Соглашение об этом подписали на Восточном экономическом форуме. К слову, сейчас предприятия в крае уже работают со своими партнерами из области. Так, порты дальневосточного региона являются опорными терминалами для экспорта кузбасского угля в страны АТР.

- В планах наладить контакты между предприятиями торговли и потребительского рынка в регионах. Например, продукция из Хабаровского края должна появиться на прилавках в магазинах области. Уверен, это соглашение придаст новый импульс развитию взаимовыгодной кооперации и принесет пользу жителям обоих регионов, - сказал Вячеслав Шпорт.

Глава Хабаровского края также отметил, что в числе перспективных направлений сотрудничества гуманитарные обмены в области культуры, образования, туризма, здравоохранения, молодежной политики и спорта. В качестве примера привели одну из уникальных площадок - Всероссийский форум «Амур». В очередной раз он пройдет в 2019 году. Делегатов из Кемеровской области уже пригласили в нем участвовать.

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