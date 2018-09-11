Под видом спортивного питания на Сахалин доставили синтетические наркотики

11 Сент. 08:14 2018-09-11T08:14:41+03:00

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В областной столице ликвидировали канал поставки синтетических наркотиков. Запрещенные вещества отправляли с материка в островной регион посылками на имена подставных лиц, однако получал их один и то же человек. 28-летний гражданин специально приехал в область, что принять товар и организовать торговлю.

Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Сахалинской области, посылки с наркотиками вычислили, а их получателя задержали. Нарушитель очень стараллся обвести вокруг пальца правоохранителей и замаскировал запрещенное вещество под спортивное питание. Оперативники управления по контролю за оборотом наркотиков изъяли более полутора килограммов вещества.

У задержанного на квартире нашли фальшивые документы, а также инструменты для упаковки и фасовки. Кроме того, полицейские узнали, что подозреваемый должен получить еще одно отправление. Стражи порядка изъяли посылку. Внутри находилось около килограмма наркотика, замаскированного под протеин.

Против парня возбудили уголовное дело. На время следствия он будет находиться под арестом.