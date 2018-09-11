На Камчатке создадут портово-промышленный парк международного уровня

11 Сент. 08:43 2018-09-11T08:44:20+03:00

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Соглашение о сотрудничестве стороны подписали в рамках четвертого Восточного экономического форума, который проходит в эти дни во Владивостоке. Предполагается, что корпорация «Сань Чжунь» выкупит акции порта у ООО «Камчатское морское пароходство», после чего приступит к реконструкции гидротехнических сооружений, создаст новые производственные площади, построит многофункциональный портово-промышленный парк международного уровня, промышленную зону портового типа. Объем реализации проекта, по предварительным расчетам, может составить порядка 20 миллиардов рублей.

- Камчатка сегодня активно работает над тем, чтобы увеличить объемы грузоперевозок в наших портах. И хочу отметить, что Петропавловск-Камчатский морской торговый порт занимает в этой работе очень активную позицию, - подчеркнул губернатор Камчатского края Владимир Илюхин. - Конечно, мы этот проект поддерживаем, потому что его реализация создаст новые возможности для Камчатки в части логистики, в том числе это касается Северного морского пути и организации круизного судоходства.

В правительстве Камчатского края отметили, что проект скорее всего будет реализован с помощью механизмов ТОР или СПВ. Содействие инвестору также окажет Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта.