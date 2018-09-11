2018-09-11T11:36:43+03:00
Экономика

Завод по производству топливных гранул построят в Хабаровском крае

В это проект собираются инвестировать порядка 200 миллионов долларов
Ольга КИВА
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Завод по производству топливных гранул построят в Хабаровском краеЗавод по производству топливных гранул построят в Хабаровском краеФото: Михаил ФРОЛОВ
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В Амурске собираются построить завод по производству топливных гранул. Это проект планируют реализовать русско-японском партнерстве при участии дальневосточной RFP Group и японской Prospect Co. Соглашение об этом стороны подписали в присутствии Президента РФ Владимира Путина и премьер-министра Японии Синдзо Абэ в рамках четвертого Восточного экономического форума.

Как сообщили в Минвостокразвития, запустить завод планируют в 2019 году. По оценкам специалистов, предприятие сможет производить до 135 тонн продукции в год. Общий объем инвестиций в это проект составит 200 миллионов долларов.

Кроме того, стороны предполагают, что в дальнейшем можно будет увеличить производство и построить дополнительные заводы мощностью до 500 тысяч тонн в год. При этом значительную часть продукции будут экспортировать в Японию. Уже подписаны несколько соглашений с потенциалами покупателями конечного продукта.

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