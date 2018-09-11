2018-09-11T09:17:23+03:00
Происшествия

На Сахалине локомотив и иномарка столкнулись на железнодорожном переезде

Машина восстановлению не подлежит, водитель отделался ушибами и царапинами
Ольга КИВА
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На Сахалине локомотив и иномарка столкнулись на железнодорожном переездеНа Сахалине локомотив и иномарка столкнулись на железнодорожном переездеФото: пресс-служба ДВЖД
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На Сахалине случилась дорожная авария, участниками которой стали локомотив и иномарка. Происшествие случилось сегодня, 11 сентября, в 6:40 на переезде перегона Южно-Сахалинск-Новодеревенская. Водитель Toyota Caldina собирался проехать железнодорожные пути, не смотря на то, что для него на светофоре горел запрещающий сигнал. Иномарка оказалась на переезде как раз перед локомотивом. Машинист попытался экстренно затормозить, однако это не помогло — произошло столкновение.

К счастью, в результате дорожной аварии никто из людей не пострадал. Водитель отделался ушибами и царапинами. Правда ему теперь придется забыть о свое машине. Она восстановлению не подлежит. Также во время происшествия были сбиты несколько дорожных столбиков.

Как сообщили в пресс-службе ДВЖД, авария не повлияла на график движения пригородных поездов сообщения «Южно-Сахалинск – Новодеревенская».

В текущем году это уже четвертое дорожно-транспортное происшествие на железнодорожных переездах в области. Столько же аварий случилось в 2017 года за этот же период. Основная причина — это нарушение водителями Правил дорожного движения РФ.

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