Жителей Хабаровска призывают быть осторожными вблизи теплотрасс

11 Сент. 10:51 2018-09-11T10:51:27+03:00

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В краевой столице начались плановые отключения горячей воды. В этот период теплоэнергетики проводят испытания системы, для этого давление в трубах поднимают в несколько раз, чтобы выявить слабые места. А пока все работы не будут завершены, горожанам советуют быть предельно внимательными и осторожными вблизи теплотрасс и тепловых камер.

- Проверка тепловых сетей на прочность выполняется в теплое время года - первый раз сразу после завершения отопительного сезона, второй - незадолго до наступления следующего, - рассказал директор Хабаровской теплосетевой компании Сергей Нехороших. - Это позволяет нам оперативно выявить повреждения и устранить их до наступления холодов.

На все время проведения гидравлических испытаний коммунальщики просят хабаровчан не парковать рядом с теплотрассами автомобили, не разрешать играть поблизости детям, так как возможен выход воды на поверхность под высоким давлением, образование провалов грунта. Всего с 10 по 28 сентября энергетики проверят на прочность более 200 километров трубопроводов.