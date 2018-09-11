2018-09-11T10:51:27+03:00
Общество

Жителей Хабаровска призывают быть осторожными вблизи теплотрасс

Причиной тому - стартовавшие накануне гидравлические испытания
Екатерина СЕЛИВАНОВА
Поделиться:
Жителей Хабаровска призывают быть осторожными вблизи теплотрассЖителей Хабаровска призывают быть осторожными вблизи теплотрассФото: Алексей ФОКИН
Изменить размер текста:

В краевой столице начались плановые отключения горячей воды. В этот период теплоэнергетики проводят испытания системы, для этого давление в трубах поднимают в несколько раз, чтобы выявить слабые места. А пока все работы не будут завершены, горожанам советуют быть предельно внимательными и осторожными вблизи теплотрасс и тепловых камер.

- Проверка тепловых сетей на прочность выполняется в теплое время года - первый раз сразу после завершения отопительного сезона, второй - незадолго до наступления следующего, - рассказал директор Хабаровской теплосетевой компании Сергей Нехороших. - Это позволяет нам оперативно выявить повреждения и устранить их до наступления холодов.

На все время проведения гидравлических испытаний коммунальщики просят хабаровчан не парковать рядом с теплотрассами автомобили, не разрешать играть поблизости детям, так как возможен выход воды на поверхность под высоким давлением, образование провалов грунта. Всего с 10 по 28 сентября энергетики проверят на прочность более 200 километров трубопроводов.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
На Сахалине двое полицейских стали жертвами агрессивного водителя
Камчатские спасатели на «Кальмаре» отбуксировали рыбаков, застрявших в море
Отбывающего наказание жителя Камчатки и его подельника обвиняют в вымогательстве
В Хабаровске простятся с известной дальневосточной поэтессой Людмилой Миланич
Малоимущим на Сахалине дадут деньги на покупку приставок для цифрового телевидения
Более полутора тысяч домов в Хабаровске остались без горячей воды
В поселке Майский Хабаровского края построят завод по переработке леса
Погода в Хабаровске на 25 сентября 2018: днем +15, небольшой дождь
В общежитии Хабаровска обокрали студентку
В Хабаровском крае займутся безопасностью детей в школах
900 кустов конопли вырастил на даче житель Хабаровского края, сидя на пенсии
В Хабаровске стартуют сразу три конкурса патриотической направленности
Отбывающего наказание жителя Хабаровского края обвиняют в нападении на сотрудника исправительной колонии
В больнице на Камчатке скончался мужчина, которому стало плохо в аэропорту
В Хабаровском крае стартовал отопительный сезон 2018-2019
Житель Сахалина зверски избил знакомого монтировкой
В Биробиджане спасающиеся бегством виновники дорожной аварии врезались в служебную машину
В Комсомольске-на-Амуре за невыплату зарплаты осудят директора коммерческой фирмы
Новый губернатор Хабаровского края вступит в должность на следующей неделе
На Камчатке полиция «накрыла» наркопритон
На перекрестке улиц Серышева-Запарина в Хабаровске ограничили проезд автомобилей
Матч между «Амурскими тиграми» и «Капитаном» закончился победой хабаровчан
Молодой житель Камчатки сгорел заживо в собственной квартире
Пожар в частной бане Хабаровска: потушив огонь, спасатели нашли труп мужчины
На Сахалине детсадовцы провели настоящий футбольный матч