2018-09-11T09:52:01+03:00
Происшествия

В Комсомольске-на-Амуре сестра засудила брата

Мужчина, поругавшись с родственницей, разбил ей машину
Мария ИГНАТЬЕВА
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В Комсомольске-на-Амуре сестра засудила братаВ Комсомольске-на-Амуре сестра засудила братаФото: Евгений ЩЕДРОВ
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В Комсомольске-на-Амуре семейный конфликт вышел за пределы квартиры. Мужчина сильно повздорил со своей мамой и сестрой, после чего разбил машину последней. За этот проступок он ответил перед судом. Сестра, к слову, понимала, что у брата будет судимость, но это никак не повлияло на ее решение отказать в примирении.

- Она рассказывала нам, что в однажды ночью ей позвонила мама и сообщила, что ее избивает сын, то есть брат заявительницы. Женщина тут же поехала к ней домой на своей машине. Там она застала как мужчина на матах кричит на их маму, - рассказывает гособвинитель по делу Галина Ворощенко. - Она попросила родственника покинуть квартиру, что тот и сделал. Через какое-то время она услышала «Ты этого хотела, вот и получи!», и выглянув на улицу увидела, что мужчина повредил ей машину.

Отношения с братом у женщины не ладятся давно. Он задолжал сестре 50 тысяч рублей, а машину разбил на 67 тысяч рублей. Брат потерпевшей повредил лобовое стекло, спойлер и оторвал номера. За это ему назначили наказание в виде исправительных работ на шесть месяцев, с удержанием 5% от зарплаты.

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