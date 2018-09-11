Хоккей придет в Хабаровск 12 сентября

11 Сент. 12:29 2018-09-11T12:30:03+03:00

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Хабаровский «Амур» завтра проведет первую домашнюю игру этого сезона. Соперником «тигров» будет приморский «Адмирал», а пройдет игра на льду «Платинум Арены». Эта встреча будет отличным поводом для хабаровчан поквитаться с «моряками» за два проигрыша в межсезонье.

А вот сам сезон начался для «тигров» не совсем удачно. Они проиграли все три матча на выездной серии, сумев забросить противнику в ворота только пять шайб, в то время как к ним в сетку накидали 13. Возможно, что на команду сказалась смена не только ведущих игроков, но и тренерского состава. Болельщикам же остается надеяться, что «тигры» соберутся и в домашних стенах покажут свой характер.

С «Адмиралом» «Амур» сыграет два матча - 12 и 14 сентября в 19:30. Затем «тигры» сыграют с «Динамо Рига», «Слованом» и ЦСКА. Ознакомиться с полным календарем матчей сезона можно у нас на сайте, перейдя по ссылке.