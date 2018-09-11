Китайская компания создаст сервис вдоль автодороги «Обход Хабаровска»

11 Сент. 12:59 2018-09-11T12:59:55+03:00

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На Восточном экономическом форуме, который проходит во Владивостоке, Хабаровский край, китайская компания «Шандуньские высокоскоростные дороги» и ряд инвесторов подписали соглашение о совместном развитии придорожного сервиса трассы «Обход Хабаровска». Проект стал первым, в котором примет участие ведущий спонсор из КНР в области транспортной инфраструктуры.

- Реализация столь крупного транспортного проекта будет способствовать экономическому развитию края. Участие в нем китайской компании имеет большое значение для привлечения других компаний из КНР в эту сферу, - сказал Дин Бичэн, глава московского представительства компании «Шандуньские высокоскоростные дороги».

«Обход Хабаровска» строится в пригороде дальневосточного центра и готов на 15 процентов. Трассу сдадут к концу октября 2020 года, после этого три месяца проезд по дороге будет бесплатным. Базовая стоимость проезда по дороге – шесть рублей, платить автолюбители начнут с 2021 года. Объект возводится за счет федеральной и региональной казны (75 процентов, 18,7 и 11,5 миллиарда рублей), а также средств компании «ВИС» (25 процентов, 10,5 миллиарда рублей).

- Регион находится в длительных партнерских отношениях с Китаем. У нас появилась возможность, кроме промышленности, торговли, сельского хозяйства, реализовать проект в транспортной сфере вместе, - отметил Вячеслав Шпорт, губернатор Хабаровского края.