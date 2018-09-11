2018-09-11T12:59:55+03:00
Общество

Китайская компания создаст сервис вдоль автодороги «Обход Хабаровска»

Речь идет о строительстве гостиниц, автозаправок, торгово-логистических комплексов и производств
Поделиться:
Комментарии: comments3
Китайская компания создаст сервис вдоль автодороги «Обход Хабаровска»Китайская компания создаст сервис вдоль автодороги «Обход Хабаровска»Фото: Правительство Хабаровского края
Изменить размер текста:

На Восточном экономическом форуме, который проходит во Владивостоке, Хабаровский край, китайская компания «Шандуньские высокоскоростные дороги» и ряд инвесторов подписали соглашение о совместном развитии придорожного сервиса трассы «Обход Хабаровска». Проект стал первым, в котором примет участие ведущий спонсор из КНР в области транспортной инфраструктуры.

- Реализация столь крупного транспортного проекта будет способствовать экономическому развитию края. Участие в нем китайской компании имеет большое значение для привлечения других компаний из КНР в эту сферу, - сказал Дин Бичэн, глава московского представительства компании «Шандуньские высокоскоростные дороги».

«Обход Хабаровска» строится в пригороде дальневосточного центра и готов на 15 процентов. Трассу сдадут к концу октября 2020 года, после этого три месяца проезд по дороге будет бесплатным. Базовая стоимость проезда по дороге – шесть рублей, платить автолюбители начнут с 2021 года. Объект возводится за счет федеральной и региональной казны (75 процентов, 18,7 и 11,5 миллиарда рублей), а также средств компании «ВИС» (25 процентов, 10,5 миллиарда рублей).

- Регион находится в длительных партнерских отношениях с Китаем. У нас появилась возможность, кроме промышленности, торговли, сельского хозяйства, реализовать проект в транспортной сфере вместе, - отметил Вячеслав Шпорт, губернатор Хабаровского края.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
На Сахалине двое полицейских стали жертвами агрессивного водителя
Камчатские спасатели на «Кальмаре» отбуксировали рыбаков, застрявших в море
Отбывающего наказание жителя Камчатки и его подельника обвиняют в вымогательстве
В Хабаровске простятся с известной дальневосточной поэтессой Людмилой Миланич
Малоимущим на Сахалине дадут деньги на покупку приставок для цифрового телевидения
Более полутора тысяч домов в Хабаровске остались без горячей воды
В поселке Майский Хабаровского края построят завод по переработке леса
Погода в Хабаровске на 25 сентября 2018: днем +15, небольшой дождь
В общежитии Хабаровска обокрали студентку
В Хабаровском крае займутся безопасностью детей в школах
900 кустов конопли вырастил на даче житель Хабаровского края, сидя на пенсии
В Хабаровске стартуют сразу три конкурса патриотической направленности
Отбывающего наказание жителя Хабаровского края обвиняют в нападении на сотрудника исправительной колонии
В больнице на Камчатке скончался мужчина, которому стало плохо в аэропорту
В Хабаровском крае стартовал отопительный сезон 2018-2019
Житель Сахалина зверски избил знакомого монтировкой
В Биробиджане спасающиеся бегством виновники дорожной аварии врезались в служебную машину
В Комсомольске-на-Амуре за невыплату зарплаты осудят директора коммерческой фирмы
Новый губернатор Хабаровского края вступит в должность на следующей неделе
На Камчатке полиция «накрыла» наркопритон
На перекрестке улиц Серышева-Запарина в Хабаровске ограничили проезд автомобилей
Матч между «Амурскими тиграми» и «Капитаном» закончился победой хабаровчан
Молодой житель Камчатки сгорел заживо в собственной квартире
Пожар в частной бане Хабаровска: потушив огонь, спасатели нашли труп мужчины
На Сахалине детсадовцы провели настоящий футбольный матч