2018-09-12T08:25:03+03:00
Общество

Ограничение движения на дорогах в Хабаровске 15 сентября: временные неудобства возникнут из-за городских мероприятий

В этот день пройдет автопробег и «Парад российского студенчества»
Ольга КИВА
Поделиться:
Городские дороги в Хабаровске перекроют 15 сентябряГородские дороги в Хабаровске перекроют 15 сентябряФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
Изменить размер текста:

В субботу, 15 сентября, некоторые дороги в краевой столице перекроют для движения. Временные неудобства связаны с проведением городских мероприятий.

Так, с 11:30 до 13:30 в рамках благотворительного фестиваля «Добрый Хабаровск» состоится автопробег. Автомобилисты проедут по маршруту, которы пролегает по улицам Флегонтова, Краснореченская, Волочаевская, переулку Облачному, улице имени Лейтенанта Орлова, улицам Дикопольцева, Карла Маркса, Муравьева-Амурского, Комсомольская и Серышева. В указанное время эти дороги будут закрыты для движения.

Как сообщили в пресс-службе администрации города, в этот же день с 13:40 до 14:50 пройдет акция «Парад российского студенчества». В связи с этим проехать нельзя будет от площади имени Ленина по улицам Карла Маркса, Муравьева-Амурского, Тургенева и переулку Арсеньева.

Специалисты городского управления транспорта просят хабаровских автомобилистов учитывать эти обстоятельства при планировании поездок по городу.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
На Сахалине двое полицейских стали жертвами агрессивного водителя
Камчатские спасатели на «Кальмаре» отбуксировали рыбаков, застрявших в море
Отбывающего наказание жителя Камчатки и его подельника обвиняют в вымогательстве
В Хабаровске простятся с известной дальневосточной поэтессой Людмилой Миланич
Малоимущим на Сахалине дадут деньги на покупку приставок для цифрового телевидения
Более полутора тысяч домов в Хабаровске остались без горячей воды
В поселке Майский Хабаровского края построят завод по переработке леса
Погода в Хабаровске на 25 сентября 2018: днем +15, небольшой дождь
В общежитии Хабаровска обокрали студентку
В Хабаровском крае займутся безопасностью детей в школах
900 кустов конопли вырастил на даче житель Хабаровского края, сидя на пенсии
В Хабаровске стартуют сразу три конкурса патриотической направленности
Отбывающего наказание жителя Хабаровского края обвиняют в нападении на сотрудника исправительной колонии
В больнице на Камчатке скончался мужчина, которому стало плохо в аэропорту
В Хабаровском крае стартовал отопительный сезон 2018-2019
Житель Сахалина зверски избил знакомого монтировкой
В Биробиджане спасающиеся бегством виновники дорожной аварии врезались в служебную машину
В Комсомольске-на-Амуре за невыплату зарплаты осудят директора коммерческой фирмы
Новый губернатор Хабаровского края вступит в должность на следующей неделе
На Камчатке полиция «накрыла» наркопритон
На перекрестке улиц Серышева-Запарина в Хабаровске ограничили проезд автомобилей
Матч между «Амурскими тиграми» и «Капитаном» закончился победой хабаровчан
Молодой житель Камчатки сгорел заживо в собственной квартире
Пожар в частной бане Хабаровска: потушив огонь, спасатели нашли труп мужчины
На Сахалине детсадовцы провели настоящий футбольный матч