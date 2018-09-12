Ограничение движения на дорогах в Хабаровске 15 сентября: временные неудобства возникнут из-за городских мероприятий

12 Сент. 02:36 2018-09-12T08:25:03+03:00

В этот день пройдет автопробег и «Парад российского студенчества»

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В субботу, 15 сентября, некоторые дороги в краевой столице перекроют для движения. Временные неудобства связаны с проведением городских мероприятий.

Так, с 11:30 до 13:30 в рамках благотворительного фестиваля «Добрый Хабаровск» состоится автопробег. Автомобилисты проедут по маршруту, которы пролегает по улицам Флегонтова, Краснореченская, Волочаевская, переулку Облачному, улице имени Лейтенанта Орлова, улицам Дикопольцева, Карла Маркса, Муравьева-Амурского, Комсомольская и Серышева. В указанное время эти дороги будут закрыты для движения.

Как сообщили в пресс-службе администрации города, в этот же день с 13:40 до 14:50 пройдет акция «Парад российского студенчества». В связи с этим проехать нельзя будет от площади имени Ленина по улицам Карла Маркса, Муравьева-Амурского, Тургенева и переулку Арсеньева.

Специалисты городского управления транспорта просят хабаровских автомобилистов учитывать эти обстоятельства при планировании поездок по городу.