2018-09-12T03:00:47+03:00
Общество

В Хабаровске потратили 87 миллионов рублей на новые автобусы

Машины прибудут в краевую столицу к 30 сентября
Ольга КИВА
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В Хабаровске потратили 87 миллионов рублей на новые автобусыВ Хабаровске потратили 87 миллионов рублей на новые автобусыФото: Администрация Хабаровска
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Автопарк муниципального перевозчика в краевой столице пополнится новыми автобусами. 15 новых машин марки «VOLGABUS», работающих на газомоторном топливе, прибудут в Хабаровск к 30 сентября. До того, как они выйдут на линии, их поставят на учет и обкатают на местных дорогах. На покупку автобусов потратили из городского бюджета 87 миллионов рублей.

- Коммерческие перевозчики также обновляют свои автопарки. В этом году большую партию китайских автобусов ожидают в одном из частных предприятий города. Эти машины тоже работают на газомоторном топливе, - отметила Ольга Симакова, заместитель начальника управления транспорта администрации Хабаровска.

На данный момент автобусный парк в краевой столице обновили на 25 процентов. Так, в пассажирских перевозках в Хабаровске уже задействовали 160 новых автобусов муниципальных и частных перевозчиков. В салонах таких машин есть аппарели для перевозки маломобильных пассажиров и специальные места. Кроме того, автобусы позволяют существенно экономить на топливе.

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