На Камчатке нарушитель отбивался от инспекторов рыбоохраны с помощью слезоточивого газа

12 Сент. 04:55 2018-09-12T04:55:13+03:00

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Житель села Кавалеровское стал фигурантом уголовного дела. Его обвиняют в нападении на инспекторов рыбоохраны, которые пытались задержать его на месте преступления, когда мужчина промышлял незаконной рыбодобычей на берегу протоки Плотникова. Как выяснилось позже, его уже не раз привлекали к административной ответственности за браконьерство.

По информации, предоставленной пресс-службой СУ СК России по Камчатскому краю, инспекторы во время рейда по протоке обнаружили лодку с мотором. В ней находился 41-летний житель села Кавалеровское, который незаконно ловил рыбу и заготавливал икру. Инспекторы попытались остановить нарушителя, схватились за лодку и держали ее изо всех сил, пока сельчанин пытался уплыть на ней.

Когда задержанный понял, что сбежать не получится, решил использовать более радикальную меру — слезоточивый газ для крупных хищных животных. Он брызнул несколько раз в лица инспекторов, однако правоохранители мужественно продолжали держать лодку и не давали злоумышленнику уйти.

На борту лежали мешки с ястыками икры. Это было доказательством преступления, поэтому сельчанин выбросил всю добычу за борт. Бежать ему пришлось берегом, потому что инспекторы так и не отпустили лодку. Позже мужчину поймали. Сейчас следователи устанавливают обстоятельства этого происшествия.