Самолет из Москвы экстренно сел в аэропорту Хабаровска

12 Сент. 03:58 2018-09-12T04:00:38+03:00

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Самолет, летевший из Москвы в Южно-Сахалинск рейсом 1742, совершил экстренную посадку в аэропорту Хабаровска. Происшествие случилось сегодня утром, 12 сентября. Дело в том, что одному из пассажиров этого рейса стало плохо. Чтобы не рисковать здоровьем человека экипаж воздушного судна решил вынужденно приземлиться в аэропорту краевой столицы, не долетев до конечной точки маршрута.

Как сообщили в пресс-службе Хабаровского аэропорта, самолет совершил посадку в 7:36, а в 9:00 после дозаправки воздушное судно уже вылетело в аэропорт назначения. При этом пассажира, которому стало плохо, оставили в краевой столице. Сначала его приняли специалисты травмпункта аэровокзала в краевой столице. Врачи оказали ему необходимую медицинскую помощь, а после этого путешественника госпитализировали в Краевую больницу №1.