2018-09-12T05:53:28+03:00
Происшествия

Пьяный житель ЕАО до смерти забил приятеля палкой

Сам подсудимый признал свою вину только частично
Ольга КИВА
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Пьяный житель ЕАО до смерти забил приятеля палкойПьяный житель ЕАО до смерти забил приятеля палкойФото: Алексей БУЛАТОВ
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Житель Биробиджана оказался на скамье подсудимых за убийство своего приятеля. В руках мужчины опасным оружием стал штакетник, которым он бил знакомого по рукам, ногам, голове и туловищу. При этом свидетели утверждали, что во время экзекуции одна палка в руках биробиджанца сломалась, тогда он взял другую и продолжил избивать свою жертву.

- Подсудимый объяснил причину своей агрессии. Ему не понравилось, что потерпевший купил алкоголь на деньги, которые были отложены на ремонт печи в доме. Мужчина решил наказать приятеля в его же собственном доме. Как он сам сказал, ударил знакомого штакетником по ногам, по голове и телу не бил, - прокомментировали в пресс-службе суда ЕАО.

Однако против слова биробиджанца были показания свидетелей и результаты экспертизы. К тому же на преступление он решился будучи пьяным. Суд учел эти обстоятельства, а также принял во внимание явку с повинной, наличие малолетнего ребенка и заболевание. В итоге биробиджанца приговорили к 13 годам тюрьмы. При этом восемь лет он проведет в исправительной колонии особого режима.

Осужденный не согласился, как ему показалось, со слишком суровым решением суда и подал апелляцию. Однако смягчения приговора не случилось.

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